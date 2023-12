Perugia-Itambé Minas oggi in tv | orario Mondiale per club volley 2023 | dove vederla | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 dicembre 2023)giovedì 7 dicembre (ore 16.00) si gioca, match valido per la fase a gironi delperdimaschile. I Block Devils inizieranno la propria avventura a Bangalore (India), fronteggiando l’ambiziosa formazione brasiliana in un incontro che si preannuncia particolarmente insidioso. La corazzata umbra dovrà stare molto attenta a un avversario rognoso e dotato di ottime caratteristiche tecniche in grado di impensierire i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti.si è presentata all’appuntamento con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno e confermarsi sul trono del Pianeta. La partita odierna sarà la più difficile del raggruppamento, visto che l’altra rivale sarà il ...