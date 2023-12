Personale ATA | il collaboratore scolastico potrà passare al nuovo profilo dell’operatore anche con terza media ed esperienza

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Con ilCCNL arriveranno per ilATA diverse novità. Un elementodalContratto 2019-21, di cui al momento si conosce l'ipotesi firmata a luglio, è l'introduzione delATA dell'operatore. Con i titoli di accesso richiesti gli aspiranti potranno inserirsi in graduatoria per tale. Ma c'è un'altra possibilità: il passaggio alcon le procedure della mobilità verticale. L'articolo .

