“Percorsi nelle Valli del Ben Vivere” | suggestioni francigene a Casalbore

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPrende il via il progetto “del Ben”, con la prima tappa in programma dall’8 al 10 dicembre presso il Comune di(AV), in provincia di Avellino. Tre giorni di incontri, visite guidate, degustazioni e musica, per scoprire le meraviglie della Valle del Miscano e apprezzare i luoghi dei cammini della Via Francigena del Sud. L’iniziativa, promossa dal Comune di Grottaminarda (capofila), in partenariato, per l’appunto con i comuni di, Gesualdo, Manocalzati, San Sossio baronia e Vallata, intende esaltare tradizioni, folklore, cultura, enogastronomia, spiritualità, benessere, natura e paesaggio quali elementi attorno cui l’offerta turistica dei territori coinvolti, eleggendoli a pilastri costitutivi del modello del “Ben ...