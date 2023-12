Perché non gli stringo la mano | Prima della Scala | lo sfregio a La Russa del violista

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023) "la Cgil e l'Anpi-hanno innescato una polemica nei confrontiseconda carica dello Stato? Ci spieghi bene, ancheil presidenteRepubblica Sergio Mattarella non ci sarà, la più alta carica presente sarà proprio il presidente del Senato": David Parenzo lo ha chiesto alFrancesco Lattuada, in collegamento con L'Aria che tira su La7. E lui ha risposto: "La direzionelegittimamente ha deciso di far eseguire l'inno di Italia nonostante l'assenza del presidente. Il cerimoniale stretto direbbe che l'Inno si esegue soltanto in presenza del PresidenteRepubblica, ma si è voluto dare un segnale anche col presidente del Senato. Nei giorni scorsi abbiamo iniziato a capire - parlo ...