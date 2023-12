Perché Lorenzo Mora é stato escluso dalla finale dei 100 dorso | incredibile errore degli organizzatori

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Un qualcosa che non si era mai visto in una rassegna internazionale. Ci riferiamo agli Europei 2023 di nuoto in vasca corta, giunti alla terza giornata. Le semifinali dei 100uomini vedevano tra i protagonisti, che aveva nel mirino la qualificazione alla. Il crono di 50.69 eraindicato come l’ultimo utile per approdare all’atto conclusivo di domani, ma in realtà uncommesso. QUALEFATTO DAGLI? In un primo momento, la classifica complessiva, che tiene conto del combinato di prima e seconda semi, non aveva considerato la presenza del ceco Miroslav Knedla (50.61), che non figurava nella ...