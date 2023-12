Perché leggere adesso L’ombra del vulcano di Marco Rossari

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Se soffrite per amore, avete la tendenza a consolarvi con un bicchiere di vino e in vista del Natale sentite la mancanza delle lunghe notti estive,deldi(Einaudi), è il libro che fa per voi. Scrittore e traduttore nato a Milano nel 1973 (i suoi ultimi libri: Le cento vite di Nemesio, e/o 2016, Nel cuore della notte, Einaudi 2018, Le bambinacce, con Veronica Raimo, Feltrinelli 2019), condelrielabora in forma narrativa un momento complicato della propria storia personale: «Durante l’estate di qualche anno fa mi sono trovato a curare una nuova traduzione di Sotto ildi Malcolm Lowry. Uscito per la prima volta nel 1947, è un romanzo meraviglioso ma infernale dal punto di vista stilistico», ...