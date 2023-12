Perché il mondo ha bisogno di Verdi e del suo Don Carlo

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Ecco il 7 dicembre, la data che fa battere il cuore a tutti gli operoinomani italiani: questa sera la Scala apre con il “Don Car... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Altre News in Rete:

"Bambini, Babbo Natale non esiste". Che crudeltà spegnere i sogni che ci insegnano a stare al mondo

Cioè capaci di realizzare il possibile proprionegli anni giusti abbiamo creduto all'impossibile. In effetti non c'è cultura alin cui l'educazione dei ragazzi non passi attraverso la ...

Ecco perché Ischia è l'isola più bella del mondo Architectural Digest Italia