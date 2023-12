Perché il Barcellona ora non lo va a vedere quasi nessuno

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Domenica sera si è giocata una delle partite clou del campionato spagnolo, uno di quei match che si è ritenuto talmente indispensabile e seguito dal grande pubblico che era nel menù della (mai nata) Superlega. L’attesa non ha tradito le aspettative, la gara è stata decisa dal gol dell’ex Joao Felix, eppure gli spettatori presenti allo stadio per-Atletico Madrid erano appena 34.568. Praticamente gli stessi che si erano presentati, a metà agosto, nel caldo infernale di Marassi, peril ritorno in Serie A del Genoa e meno della metà di coloro che erano a San Siro per assistere a Inter-Sassuolo un mese più tardi. Numeri che sembrano sovvertire i rapporti tra Serie A e Liga, ma forse non è così. Lo stadio “sbagliato” in attesa del nuovo Camp Nou Le presenze registrate contro l'Atletico sono state le più basse di ...