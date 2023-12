Perché i tamponi che usi potrebbero non essere poi così assorbenti | il video

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Sul lato di ogni confezione diinterni si trova di solito una piccola dicitura che indica il livello di “assorbenza” dell’assorbente stesso. Ma cosa pensereste se vi dicessimo che queste diciturenonpoiaffidabili? Un gruppo di ricercatori dell’Oregon Health & Science University ha scoperto che numerosi prodotti per il ciclo mestruale mostrano una capacità di assorbenza significativamente diversa da quella pubblicizzatavengono testati con una soluzione salina e non con vero sangue. La podcaster e content creator Renee Reina ha condotto il suo esperimento sugliinterni testandone l’assorbenza nel lavandino. Ha scoperto che l’assorbente assorbe perfettamente l’acqua, ma ha molta più difficoltà ad assorbire un detergente cremoso ...

