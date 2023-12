Perché é stato squalificato Thomas Ceccon? Era il favorito per l’oro nei 200 misti

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 dicembre 2023)nelle semifinali di 200agli Europei di nuoto in vasca corta. L’azzurro aveva toccato la piastra in terza posizione alle spalle del lituano Danas Rapsys (1:53.53) e del britannico Joe Litchfield (1:54.09), ipotecando nei fatti la qualificazione all’atto conclusivo, ma al termine della gara è giunto il disco rosso per il nostro portacolori. La motivazione del provvedimento da parte dei giudici è relativa a un tocco non simultaneo nella virata a rana. Il regolamento prevede che la piastra si tocchi con entrambe le mani nello stesso istante, manon èimpeccabile nel momento topico di quella frazione ed è questa la ragione che lo ha estromesso dall’ordine d’arrivo e che gli impedirà di prendere parte all’atto ...