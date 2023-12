(Di giovedì 7 dicembre 2023) A proposito dinessuno parla di giustizia. Si parla di vendetta, occhio per occhio. Si parla di crimini di guerra i... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Altre News in Rete:

"Bambini, Babbo Natale non esiste". Che crudeltà spegnere i sogni che ci insegnano a stare al mondo

...dagli adultitenerci buoni. E non siano invece state un'esperienza iniziatica. Un tirocinio al mistero. Un compromesso fra realtà e fantasia. Che ci ha reso umani. Cioè capaci diil ...

Israele: per realizzare la pace a Gaza bisogna stanare chi l’ha violata Il Foglio

ESI si aggiudica commessa per costruire impianto fotovoltaico nel Lazio LA STAMPA Finanza

Ue per la salute, Commissione europea pubblica il programma di lavoro 2024

Per realizzare le principali priorità della politica sanitaria dell'Ue nel quadro dell'Unione europea della salute, la Commissione europea ha adottato il programma di lavoro "Ue per la salute" per il ...

Come realizzare il presepe fai da te: 3 idee originali

Creare un presepe fai da te è facile e divertente, ed è un ottimo modo per intrattenere i più piccoli nelle giornate fredde ...