Per me un governo che non regge senza ministri filo Usa o Ue è una stortura del sistema

(Di giovedì 7 dicembre 2023) di Savino Balzano In questo Paese ormai si dicono cose gravissime come se fossero assolutamente normali: ci stiamo abituando all’indicibile, tanto che può essere pronunciato fra i sorrisi compiacenti di certi ambienti “benpensanti”. Ieri sera Lilli Gruber, in diretta nazionale, ha domandato al suo ospite: “Presidente Prodi, quindi lunga vita politica a Giorgia Meloni e al suo? Perché lei dice che Meloni è stata brava a scegliere un ministro degli esteri ‘americano’ e uno dell’economia ‘bruxellese'”. E lui sghignazzando: “senta, vede, queste sono scelte abbastanza obbligate. Voglio dire, sennò sarebbe già caduto”. Ho voluto riascoltare domanda e risposta più di una volta per esser certo di aver ben inteso. A rispondere così, infatti, non è stato uno qualunque, uno che si trovava a passare da quelle parti. Parliamo di Romano Prodi, due volte Presidente del ...