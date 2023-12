Per le statistiche il miglior calciatore tra Juve e Napoli fino a questo momento è Politano Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il Corriere dello Sport riprende uno studio statistico di Opta sullo scontro di domani sera tra, che mette in evidenza come, nonostante i punti in classifica che separano le due formazioni ilsia decisamente favorito sotto alcuni punti di vista “I numeri dipingonoal contrario, dunque, rispetto a quanto afferma la classifica. Un’ulteriore conferma del fatto che gli azzurri, primi in Serie A per possesso palla medio a partita (32’ 51’’), per tiri (248), per calci d’angolo (93) e secondi per numero di pali e traverse (10, più sfortunato solo il Frosinone con 12), più in generale ai vertici in tutte leche riguardano gli indici di pericolosità, stanno raccogliendo decisamente meno di quanto producono”. “Unendo e mescolando le due rose, ...