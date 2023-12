Pedullà | “A gennaio il Napoli farà un acquisto importante”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Alfredoannuncia che ilunper sopperire all’assenza di Anguissa in Coppa d’Africa. Secondo il giornalista Alfredo, ilsarà tra le squadre più attive nel calciomercato di. Intervenendo a SportItalia,ha annunciato che gli azzurri “faranno una centrocampo, per prendere un vice Anguissa“. Il motivo è legato all’assenza del camerunense in Coppa d’Africa a-febbraio. “Ilun. Arriverà un centrocampista che possa essere un vice Anguissa. Il ...