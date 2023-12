Pavia | sequestrate due tonnellate di fuochi d’artficio

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 7 dicembre 2023) I botti erano stoccati in tre depositi nelle immediate vicinanze di abitazioni e attività commerciali In vista del Capodanno si intensificano i controlli sul commercio did'artificio:dalla Gdf 2di materiale pirotecnico. I botti erano stoccati in tre depositi nelle immediate vicinanze di abitazioni e attività commerciali. Tra le