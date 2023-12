Pavard lavora a parte | ma fissata la partita del suo rientro! ? TS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 7 dicembre 2023)ancora afacendo personalizzato. In casa Inter non si vogliono forzare i tempi, ma nel mirino è già stata messa una. TEMPISTICHE ? Presto si rivedrà Benjamin. Se per Alessandro Bastoni, è partito già il conto alla rovescia che presumibilmente terminerà sabato sera in Inter-Udinese, per il difensore francese bisognerà aspettare quantomeno ancora una decina di giorni. Per lui ancora lavoro personalizzato ad Appiano Gentile, ma nel mirino c’è lacontro la Lazio, in programma domenica 17 dicembre allo stadio Olimpico.è ai box dalla trasferta di Bergamo del 4 novembre. Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in, ...