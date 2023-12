Paul Pogba | chiesti quattro anni di squalifica dalla Procura antidoping

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Laha chiestodiper, risultato positivo al testosterone nei controlli successivi alla prima partita di campionato tra Juventus e Udinese dello scorso agosto, nella quale non era sceso in campo. Il centrocampista francese della Juventus, 30lo scorso marzo, era risultato positivo anche nelle controanalisi svolte al laboratorio olimpico dell’Acqua Acetosa a Roma. Il tribunale nazionalelo aveva già sospeso dalle attività sportive, ma se venisse accolta la richiesta dellarischierebbe di veder terminata la sua carriera, che nell’ultimo anno era stata anche condizionata dall’infortunio al ginocchio. A settembre, aveva ...

Altre News in Rete:

Pogba, la procura chiede 4 anni di squalifica per doping

La Procura ha chiesto 4 anni di squalifica per, trovato positivo al doping lo scorso settembre. Il test era stato effettuato in occasione della partita Udinese - Juve, nella quale non aveva nemmeno giocato. Le controanalisi avevano poi ...

Juventus, la Procura Federale chiede 4 anni di squalifica per Pogba

La Procura antidoping ha chiesto una squalifica di quattro anni per il centrocampista della Juventus Paul Pogba, che è risultato positivo al controllo effettuato dopo la gara Udinese-Juventus del 20 ...

Pogba, stangata dalla Procura antidoping: richiesta una squalifica pesantissima

Importante novità sul caso doping che ha coinvolto, lo scorso 20 agosto, Paul Pogba, risultato positivo a un test antidoping successivo al match fra Juventus e Udinese. La Procura antidoping ha ...