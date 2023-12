Parto eccezionale al Ruggi | nati due gemelli monocoriali dopo ben 36 settimane

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora unal, presso il Redi Gravidanza a Rischio, diretto dal dottore Mario Polichetti. Una donna di 42 anni, ha dato alla luce duemonozigoti, di 2,140 kg e 2,500 kg,nella stessa placenta, alla 36esima settimana e 4 giorni. L’atipicità del caso è relativa al fatto che la gravidanza è giunta fino alla 36esima settimana, quando solitamente non si espletala 34esima. Il monitoraggio inoltre è stato consentito grazie ad una tecnica innovativa in telemetria, ossia un controllo h24 del benessere fetale, trasmesso da un dispositivo a distanza che ha permesso ai medici, di far proseguire la gravidanza fino alle 36esima settimana e 4 giorni. ...