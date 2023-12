Partizan Belgrado-Olimpia Milano oggi in tv | orario Eurolega basket | programma | dove vederla | streaming

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Serve una reazione d’orgoglio all’per cercare di risalire la china ingiovedì 7 dicembre i meneghini volano a(Serbia) per affrontare alle 20:30 ilnella tredicesima giornata della regular season 2023-2024. L’EA7 Emporio Armani ha subito una battuta d’arresto all’overtime contro il Bayern Monaco (91-84) nel primo impegno europeo per la settimana del doppio turno, nonostante i 26 punti di Shavon Shields ultimo ad arrendersi tra le Scarpette Rosse. 4-8 è il record degli uomini di Ettore Messina, relegati al terzultimo posto in classifica e lontani dalle posizioni che contano., Varese cede contro lo Chemnitz in FIBA Europe Cup. Non basta Oliver Hanlan Ildi coach ...

