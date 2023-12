Pardo | «Napoli-Inter | nessuna certezza che il risultato sarebbe stato un altro!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Manca solo un giorno a un nuovo turno di Serie A, ma si discute ancora di quello passato. Sutorna Pierluigi, che dice la sua sule la prestazione delle due squadre. DIMOSTRAZIONE DI FORZA – La moviola diha fatto discutere molto, anche inutilmente considerando ilfinale. Sull’argomento si pronuncia anche Pierluigi, opinionista fisso di “Tutti Convocati” su Radio 24: «per me è stata una partita equilibrata. Non ho visto una superiorità dele neanche dell’. Sono d’accordo sul fatto che gli episodi siano andati tutti male per il. Questo non ci dà lache ci ...