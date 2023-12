Paolo Crepet | la confessione a luci rosse | Sono scappato

Leggi su iltempo

(Di giovedì 7 dicembre 2023) "Scappai da un'orgia, mi venne da ridere"., lo psichiatra per antonomasia, si racconta in una lunga intervista sul Corriere della sera. E parla di tutto, senza freni. Anche di sesso. Ed entra nei dettagli della serata. "Una volta, a New York, ormai decenni fa, ero ospite di amici. Aperitivo, discussioni intellettuali, cena. Poi ho capito che la serata stava prendendo una piega diversa. Si stava formando un'orgia.". Silenzio assoluto. La sua frase fa subito il giro della Rete e diventa virale. Il primo bacio al cimitero (senza ricordare la persona a cui l'ha dato), la prima volta indimenticabile, ma non raccontata nell'intervista.ha vissuto sempre una vita in prima linea: professionalmente ha raggiunto ogni successo. Nel privato ama tantissimo la sua famiglia. ...