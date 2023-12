Pantone 2024 e le speciali di Motorola | Razr 40 Ultra ed Edge 40 Neo

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 7 dicembre 2023), leader mondiali nel campo del colore, hanno unito nuovamente le forze per la creazione di dispositivi nel colore dell’annoIlColour of the Year13-1023 Peach Fuzz, enfatizza l’importanza delle relazioni umane, riflesso anche nei dispositivi scelti per rappresentarlo:4040 neo.: connessioni umane nei dispositividell’AnnoIl Colore dell’Anno di, annunciato dalColour Institute, rappresenta un programma educativo che esplora il significato simbolico dei colori. ...