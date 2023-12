Palumbo Cisal | “Crescita export agroalimentare determinante per sviluppo in Terra di lavoro”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI dati sull’del mezzogiorno d’Italia confermano anche nel 2023 unasostenuta della nostra regione e collocano il compartotra i tre settori locomotiva. “Un dato macroeconomico assolutamente positivo” commenta il Segretario dellaCaserta Ferdinando“che impatta in maniera decisiva sull’economia didi, dove si annoverano eccellenze agroalimentari capaci di svilupparee benessere lungo le filiere industriali. Ciò nonostante, è necessario impegnarsi nellodei manufatti e dei prodotti a marchio che hanno potenzialità per sviluppare numeri monstre, snellendo procedure ed inceppi burocratici, intervenendo in maniera repentina nei segmenti ...