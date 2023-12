Pallavolo | Coppa Italia e DiaSorin Cup | il volley paralimpico nazionale protagonista a Chieri dall’8 al 10 dicembre

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) – Una tre giorni dedicata al sittingche animerà la cittadina torinese dicon un doppio appuntamento; la final four dellafemminile e l’ottava edizione dellaCup. Da venerdì 8 a domenica 10il PalaFenera diospiterà due dei principali eventi stagionali per laparalimpicana. Prima la final four dellafemminile, poi l’ambitaCup. Una doppia manifestazione che certifica l’importanza di una disciplina in continua crescita e la centralità, cittadina e societaria, diin questo processo di affermazione del sittinga livello ...