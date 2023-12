Pallanuoto | Setterosa in visita ai reparti pediatrici del Gemelli

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Roma, 7 dic. - (Adnkronos) - La squadra nazionale femminile diha fattoai piccoli degenti di alcunidel Policlinico Universitario AgostinoIRCCS di Roma. Le atlete del, bronzo europeo e mondiale, hanno portato gli auguri di Natale ai piccoli ospiti, facendo trascorrere loro un momento di sollievo e felicità. La squadra, in preparazione per i prossimi Campionati Europei, che si svolgeranno a Eindhoven dal 5 al 13 gennaio validi come qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024, ha fattoin particolare ai bimbi ricoverati, ai loro genitori, ai medici e al personale sanitario di alcuni deidel. L'arrivo della nazionale femminile ...