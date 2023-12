Pallamano | Svezia non sbaglia nei Mondiali di casa Sconfitta per la Danimarca

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Lanon smentisce le attese nella seconda giornata del ‘Main Round’ deifemminili di, manifestazione che sta entrando sempre più nel vivo. Quest’oggi sono scesi in campo i protagonisti del ‘Gruppo 1 e 3’, team che hanno preso il testimone dal ‘Gruppo 2 e 4’. Iniziamo dallache davanti al proprio pubblico non ha deluso le attese contro il Camerun. La Scandinavium di Gothenburg ha visto un dominio dei padroni di, un match controllato dall’inizio alla fine che si è concluso con il punteggio di 37-13 Differente la dinamica tra Montenegro e Croazia, scontro più che mai equilibrato che solo nel finale ha premiato le croate per un singolo punto (25-26). Decisamente più semplice, invece, l’affermazione dell’Ungheria per 30 a 20 contro il Senegal., ...