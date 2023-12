Pagelle Fiorentina-Parma 6-3 dopo rigori | voti e tabellino ottavi Coppa Italia 2023 2024

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Ledi6-3con iai protagonisti e ildel match valido per glidi finale di. Al Franchi show degli emiliani nel primo tempo con l’eurogol di Bernabé e il raddoppio di Bonny che sorprendono i viola, usciti all’intervallo ricoperti di fischi. Nella ripresa tanta fatica per i toscani che però in qualche modo la raddrizzano: gol di Nzola all’82’, poi al 90? rigore col Var e Sottil trascina tutto ai supplementari, che diventanomezzorae premiano i gigliati (4-1 nella serie). Di seguito ecco ledella sfida. GLI ...