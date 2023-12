Ore contate per la giunta militare del Myanmar | i ribelli insorgono prepotentemente

Leggi su iltempo

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Per quasi tre anni, labirmana ha tenuto il Paese sotto scacco. Ha interrotto il nascente e imperfetto esercizio di democrazia con il colpo di stato del primo febbraio 2021 che ha rovesciato un governo a guida civile e ha arrestato una miriade di leader eletti, tra cui il premio Nobel Aung San Suu Kyi. Ha resistito alla rivolta popolare pro-democrazia che ne è seguita, uccidendo manifestanti non violenti e incarcerando attivisti, artisti e altri dissidenti. Si è scrollata di dosso la censura e il disprezzo internazionali, abituato da tempo a operare sulla scena mondiale come un paria. E si è avvitata in una guerra civile su più fronti contro una serie di gruppi, dai rivoluzionari disorganizzati agli eserciti etnici trincerati e ben equipaggiati che hanno operato per decenni negli irrequieti altopiani del Paese. Ha adottato tattiche ...