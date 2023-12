Ordine | «Inter-Juventus | duello che durerà a lungo Una garanzia»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 7 dicembre 2023)esclude altre contendenti dalla lotta al titolo che non siano. Il giornalista peraltro si augura che possa proseguire questa corsa al vertice in Serie A, ricordando la passata stagione. DUE CONTRO –venuto in collegamento con Radio Radio, il giornalista Francomettecome uniche in corsa per la Serie A: «Secondo me questo, punto a punto, ce lo portiamo avanti per parecchio. Ed è unaper l’attrazione del campionato. Se dovesse finire l’anno scorso, dove prima di Natale il Napoli aveva già salutato la compagnia, poi diventa complicatoessarsi al campionato».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il ...