“Ora mi buttano fuori” Anita lo spiffera a Fiordaliso e Sara e poi si accorge del ‘disastro’ Gelo al Grande Fratello

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Federico Massaro e Vittorio Menozzi sono sempre più uniti al2023. Il primo è entrato nella villa di Cinecittà soltanto lunedì e già tra lui e Vittorio Menozzi c’è molta sintonia. Anche dai racconti delle dirette e gli stessi protagonisti del reality show, i due non si sono mai lasciati da quando quest’ultimo è entrato. In questi giorni, proprio Vittorio Menozzi, parlando con Beatrice Luzzi e Masismiliano Varrese del nuovo arrivato, ha detto: “Ho già capito qualcosina in più di lui, ndr purtroppo per me”, per poi bloccarsi come per non rivelare troppo. A questo punto Massimiliano Varrese ha chiesto a Federico Massaro: “Federico hai mai avuto esperienze con altri uomini?“. E lui ha risposto: “Allora a recitazione ho dovuto baciare un mio amico“. “Ti dico questa cosa su Varrese”. Bloccata durante la diretta del ...