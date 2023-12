Omicidio Ziliani | condannati all’ergastolo i tre imputati per l’omicidio dell’ex vigilessa di Temù

Leggi su open.online

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Silvia Zani, Paola Zani e Mirto Milani – ex fidanzato di Silvia – sono statiper l’di Laura, l’exdi. I giudici della Corte d’Assise di Brescia, entrati in camera di consiglio intorno alle 13.30, hanno accolto la richiesta dell’accusa, il pubblico ministero Cary Bressanelli. I treavevano confessato in carcere l’di, stordita con benzodiazepine e poi soffocata l’8 maggio 2021. Il cadavere di Laurafu poi sepolto vicino al fiume Oglio, nel paese dell’Alta Vallecamonica, e ritrovato tre mesi dopo la scomparsa. Le figlie Silvia e Paola e l’ex fidanzato della prima, Mirto, furono arrestati il 24 settembre 2021. Durante il ...