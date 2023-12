Omicidio Mollicone | la rivelazione | “Serena non è morta lì dove è stata trovata”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 7 dicembre 2023) “Da tecnico e non da investigatore e sulla base degli elementi isolati sul nastro adesivo, escludo che la ragazza siauccisa sul postoè stato trovato il cadavere”. È quanto hanno affermato, nel corso del processo di appello, i carabinieri in servizio al Ris di Roma all’epoca dei fatti in riferimento all’diavvenuto ad Arce nel 2001. Lo ha riportato l’agenzia di stampa Ansa., il perito: “Si sarebbe potuta salvare, morte lenta e dolorosa”– ilcorrieredellacitta.com, le parole dei carabinieri “ha urtato la porta della ...