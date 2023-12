Omicidio Laura Ziliani | i tre imputati condannati all’ergastolo

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Dopo essere entrati in camera di consiglio nel primo pomeriggio, i giudici della Corte d'Assise di Brescia hanno condannato all'ergastolo Paola Zani, Silvia Zani e Mirto Milani, accusati di aver ucciso l'8 maggio 2021, ex vigilessa e madre delle due imputate. La vittima fu prima stordita con benzodiazepine e poi soffocata e il cadavere venne sepolto vicino al fiume Oglio nel paese dell'Alta Vallecamonica. I tre hanno confessato in carcere mesi dopo l'arresto avvenuto il 24 settembre 2021.