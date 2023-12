Omicidio Laura Ziliani | ergastolo per le figlie e Mirto Milani

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Pubblicato il 7 Dicembre, 2023per Paola e Silvia Zani e. La corte d’assise di Brescia ha condannato al massimo della pena tutti e tre gli imputati che l’8 maggio del 2021, a Temù, nel bresciano, hanno ucciso, ex vigilessa del paese della Vallecamonica e madre delle due imputate. Accolta la richiesta del pubblico ministero Cary Bressanelli, secondo la quale non potevano essere fatte differenze sulle responsabilità dei tre componenti di quello che è stato ribattezzato “il trio criminale”. La vittima fu prima stordita con benzodiazepine e poi soffocata. Il cadavere fu sepolto vicino al fiume Oglio nel paese dell’Alta Vallecamonica. I tre confessarono in carcere mesi dopo l’arresto.