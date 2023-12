“Oggi è il mio compleanno ma sono solo | potete mettere tante olive sulla pizza?” Il gesto strappalacrime della pizzeria commuove il web

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Pubblicato il 7 Dicembre, 2023 Ilè uno dei giorni più attesi di tutto l’anno, poiché amici e parenti si ricordano del festeggiato e lo inondano di auguri e regali, o almeno così dovrebbe essere. Non ha vissuto però questa gioia un ragazzo che se n’è andato intuttoa mangiare una. Tuttavia è stato coccolato dai camerieri che, commossi dalla situazione del ragazzo, hanno deciso di farglielo loro il regalo. “e mi piacciono le: mettetene” La storia di un ragazzo statunitense, di cui però non è stato rivelato il nome, è presto diventata virale sui social dopo che lui stessa l’ha condivisa. Sull’ordineil ...

Altre News in Rete:

Tathiana Garbin dimessa dall'ospedale dopo l'operazione per un tumore: "Giorno speciale"

Adesso le dimissioni dall'istituto toscano: 'è un giorno speciale, sono stata dimessa. ... 'La vostra straordinaria professionalità, unita a una passione ed attenzione senza pari, ha reso il...

Foto Meteo: Oggi Prevale Il Sole Il Mio Sei Tu. Auguri 3bmeteo

Conferenza stampa oggi sullo sgombero del Consultorio autogestito Mi Cuerpo Es Mio e Studentato 95100 Cronaca Oggi Quotidiano

Marcello Torre, una mostra ne tiene viva la memoria

Per me è pregnante il suo insegnamento: la lettera testamento è qualcosa di importante non solo per me. Quel 'Siate sempre degni del mio sacrificio e del mio impegno civile' ha fatto sì che io mi ...

Patto di Stabilità, Gentiloni: "C'è il 51% di possibilità di trovare un accordo"

Dombrovskis: "Le nuove regole offrono agli Stati membri una maggiore flessibilità nel determinare i loro percorsi di aggiustamento fiscale".