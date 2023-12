Nuovo premio stavolta per la saggistica a Codice Ratzinger

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Un altro riconoscimento per la nostra inchiesta “”. Il primo era arrivato questa estate, in luglio, quando l'Associazione Cartagine aveva conferito alla nostra triennale indagine, nella sala della Protomoteca in Campidoglio, l'omonimoper la sezione “Giornalismo e Cultura”. Ilriconoscimento è giunto pochi giorni fa, ancora una volta a Roma, per spontanea iniziativa dell'Ente Nazionale Attività Culturali (ENAC). Il dott. Roberto Pecchioli, noto studioso di geopolitica, economia e storia e presidente della Commissione per la Sezione “” ha assegnato il“Mameli” con la seguente motivazione: “Ad Andrea Cionci, come riconoscimento per l'opera letteraria «», attraverso la quale si è distinto per ...