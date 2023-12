Nuovo codice degli appalti | guarda il Webinar “modifiche | procedure e impatto sulla pratica quotidiana di DS e DSGA” + 20 articoli di analisi sull’argomento

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il 31 marzo 2023,Gazzetta Ufficiale n. 77, è stato pubblicato il tanto atteso decreto legislativo n. 36/2023, noto come “dei contratti pubblici”. Questo decreto rappresenta un importante passo avanti nell’ambito delle leggi sui contratti pubblici in Italia. L’approvazione del decreto si inserisce nell’attuazioneimpegni assunti dal Governo attraverso il Piano Nazionale L'articolo .

Altre News in Rete:

SLAM, un nuovo attacco nel solco di Spectre che colpisce le future CPU

... il gruppo Systems and Network Security della Vrije Universiteit Amsterdam, hanno scoperto un... I gadget sono istruzioni neldel software che un malintenzionato può manipolare per ...

Salvini: Nuovo codice della strada legge entro inizio 2024 - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

In arrivo il nuovo Codice della strada: ecco quando potrebbe entrare in vigore secondo il ministro Salvini - News Moto.it

Microsoft 365 Family come al Black Friday: fino a 6 utenze (ognuna con 1TB in cloud) e tutte le app Office a 53€ per 12 mesi!

Grande sconto cme al Black Friday per Microsoft 365 Family che permette di dotare sino a 6 utenze Microsoft del pacchetto Office e ciascuna di 1TB di spazio storage via OneDrive. Il pacchetto per 12 m ...

SLAM, un nuovo attacco nel solco di Spectre che colpisce le future CPU

Il codice e i dati per riprodurre l'attacco SLAM sono disponibili ... istituzioni e singoli utenti. SLAM, un nuovo attacco nel solco di Spectre che colpisce le future CPU Stratolaunch: nuovi test per ...