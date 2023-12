Nuovo agguato dei comici russi | chi fregano dopo Meloni | esplode il caso politico

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Vovan e Lexus sono tornati a colpire.lo scherzo telefonico alla presidente del Consiglio, Giorgia, questa volta a cadere nella trappola dei dueè stato il vicepremier e ministro dell'Economia tedesco, Robert Habeck. «Le istruzioni dei servizi speciali tedeschi su come contrastare gli scherzi di Vovan e Lexus non hanno funzionato: il vicecancelliere tedesco dell'Economia, Robert Habeck, si è innamorato della nostra esca», hanno scritto i due. Anche in questo, come avvenuto neldello scherzo a Giorgia, hanno spiegato fonti del ministero dell'Economia, l'interlocutore si è presentato come rappresentante dell'Unione Africana. Stando al racconto dei due, durante lo scherzo telefonico, ...