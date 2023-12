Nuovi iPad Air e iPad Pro | Lancio previsto da Apple a marzo 2024 | secondo rapporto

(Di giovedì 7 dicembre 2023)unrecente, il 2023 si caratterizzerà come l’anno in cuinon ha introdotto alcun nuovo aggiornamento o modello dei suoi tablet. Tuttavia, sembra che questo trend stia per cambiare a, quando èildimodelli diAir ePro da parte del team di Cupertino. Bloomberg, citando fonti anonime, … ?

Altre News in Rete:

Il vento della primavera porterà nuovi iPad e nuovi MacBook Air

Confermato: il prossimo grande lancio di prodotti Apple sarà incentrato suie iMacBook Air, entrambi con processori M3 la cui tabella di marcia si sta lentamente materializzando. Lo anticipa con una notizia pubblicata su Bloomberg il solitamente molto ...

Il vento della primavera porterà nuovi iPad e nuovi MacBook Air macitynet.it

iPad Pro 2024: Nuovi accessori e modelli ad inizio anno AppleZein

Apple e il suo ricco 2024: iPad Pro, iPad Air e MacBook Air pronti al debutto

A seguire, per fine marzo 2024, si attendono i nuovi iPad. Stiamo parlando del nuovo iPad Pro e del nuovo iPad Air. Il primo dovrebbe arrivare in due varianti, una da 11 e l'altra da 13 pollici.

IOS 17, ecco l'update urgente di Apple da fare per il tuo iPhone

Un’oretta fa, Apple ha rilasciato iOS 17.1.2 in versione definitiva per tutti. Il nuovo firmware per iPhone arriva insieme alla medesima versione per iPad ed… Leggi ...