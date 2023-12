Nuoto | Thomas Ceccon e la maledizione dei 200 misti | questa gara non s’ha da fare

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Unadal sapore di. Spesso e volentieri quando si sono descritte le qualità diin piscina si è descritto il suo eccezionale eclettismo. L’atleta veneto, come pochi al mondo, è in grado di spaziare tra varie distanze, con crono ragguardevoli. Per questo, la logica conclusione sia quella che i 200possano essere la sua distanza ideale. Una considerazione discutibile. In primis, le qualità aerobiche dinon si sposano al meglio con una prova che richiede tanto proprio per l’alternarsi degli stili, dal momento che il veneto ha nelle sue corde la miglior espressione di se stesso su un 100 metri. In secondo luogo, la massimizzazione di una prova ditipologia richiede attenzione nei particolari. Da questo punto di vista, la ...