Nuoto | Simone Cerasuolo | “Mi sono mancati gli ultimi cinque metri | ma sono carico in questa stagione”

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Una finale dei 100 rana davvero positiva per i colori azzurri agli Europei diin vasca corta di Otopeni. Non c’è solo la medaglia d’argento conquistata da Nicolo Martinenghi, ma anche una bella prestazione da parte di un, che ha anche assaporato un posto sul podio. La vittoria è andata all’olandese Arno Kamminga (56”52), che ha beffato per solimillesimi Martinenghi, in un arrivo spalla a spalla, che ha premiato l’olandese. Terzo posto l’altro rappresentante dell’Olanda, Caspar Corbeau, che ha concluso con il crono di 56”66. Cisicuramente dei rimpianti per, visto che l’azzurro ha concluso al quinto posto (56”89), ma si era trovato in testa alla virata dei 175. Purtroppo è mancato qualcosa nell’ultima ...