(Di giovedì 7 dicembre 2023) Indannarsi l’anima.ha centrato l’obiettivo e domani sarà nell’atto conclusivo deidonne degli Europei 2023 diin vasca corta. A(Romania), inutile negarlo, non è la migliore quanto accaduto ieri negli 800 sl è stato un chiaro indicatore. La romana non è brillante e le sue prestazioni ne sono la conseguenza. E’ un po’ così che si giustifica la prova odierna, in unnuotato su passi molto lenti. Il 15:56.81 dice questo della forma di, che ha sicuramente badato a spendere il meno possibile, consapevole che la vittoria della propria heat le avrebbe comunque dato il conforto della qualificazione e così è ...

Europei nuoto vasca corta Otopeni 2023: tutti i risultati di giovedì 7 dicembre

... ma attenzione anche Thomas Ceccon eQuadarella e non solo. Di seguito, i risultati di tutte ... DATE, ORARI E TV TUTTI GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL MEDAGLIERE AGGIORNATO, QUALIFICAZIONI ...

Nuoto, Simona Quadarella senza strafare in Finale nei 1500 stile libero a Otopeni. Kirpichnikova la migliore OA Sport

Simona Quadarella di orgoglio, argento 800 stile agli Europei di Otopeni! Swim4Life

NUOTO, EUROPEI VASCA CORTA 2023: RISULTATI BATTERIE 7 DICEMBRE

Il terzo giorno di batterie a Otopeni sorride all'Italia. Prove incoraggianti per tutti gli azzurri iscritti che si sono qualificati al turno successivo.

Europei nuoto in vasca corta, il primo oro: la staffetta italiana domina la 4×50 mista, tempo stellare

La staffetta 4×50 mista italiana ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei di nuoto in vasca corta in svolgimento all’Aquatics Complex di Otopeni, in Romania, fino al 10 dicembre. La staffetta, co ...