Nuoto | Pilato | “Siamo felici per il secondo posto” Nocentini | “È andata meglio di quanto mi aspettassi”

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Grande risultato dell’Italia nella staffetta 4×50 femminile mista agli Europei 2023 diin vasca corta. A Otopeni, in Romania, Costanza Cocconcelli, Benedetta, Silvia Di Pietro e Jasminehanno infatti conquistato una magnifica medaglia d’argento con il nuovo record italiano (1:43.97), chiudendo dietro soltanto alla fortissima Svezia. Ecco le dichiarazioni delle staffettiste azzurre dopo la gara. Costanza Cocconcelli: “Oggi ho avuto un po’ di gare, ma sono contenta di come sono riuscita a chiudere nonostante non avessi iniziato benissimo. In questa staffetta ho cercato di rimanere concentrata e di fare alla gara che forse era la più importante oggi”. Benedetta: “contente. Avevamo il primo tempo di ingresso, ma ci scontravamo con una squadra ...