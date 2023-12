Nuoto | Nicolò Martinenghi e la 4×50 mista donne si tingono d’argento a Otopeni Razzetti sugli scudi | Ceccon squalificato

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Andate in archivio semifinali e finali della terza giornata degli Europei diin vasca corta a(Romania). Nell’Aquatics Complex l’Italia ha portato il computo delle medaglie a 1 oro, 6 argenti e 1 bronzo, con due podi nel day-3. Nella finale dei 200 dorsoMargherita Panziera non ha avuto sufficiente birra in gambe e braccia e la sua chiusura in quarta piazza in 2:04.35 era il meglio possibile, dopo il Covid. Oro alla britannica Medi Harris in 2:02.45 a precedere la connazionale Katie Shanahan (2:03.22) e la francese Pauline Mahieu (2:03.60). Ancora Regno Unito in evidenza con Benjamin Proud. Il potente atleta britannico ha fatto saltare il banco, vincendo la Finale dei 50 sl in 20.18 (record europeo) a precedere il francese Florent Manaudou e l’ungherese Szebasztian Szabo (20.74), argento ex ...