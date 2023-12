Nuoto | Margherita Panziera | “Si parte da qui per costruire la stagione in lunga Voglio tornare quella di prima”

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Non basta una bella rimonta nelle ultime due vasche aper andarsi a prendere la medaglia nei 200 dorso ai Campionati Europei in vasca corta in corso di svolgimento ad Otopeni. La dorsista azzurra ha concluso al quarto posto al termine di una gara vissuta nellanelle retrovie, per poi uscire nella seconda, ma senza riuscire a conquistare un posto sul podio. Alla fine la veneta ha concluso con il tempo di 2’04?35, venendo preceduta dalla francese Pauline Mahieu (2’03?90). La medaglia d’oro è andata alla britannica Medi Harris con 2’02?45, che ha preceduto la connazionale Katie Shanahan in 2’03?22. L’azzurra non è arrivata in Romania nelle migliori condizioni e c’erano comunque poche aspettative sulla veneta, che è riuscita ad allenarsi poco nelle ultime settimane: “Diciamo che rispetto a ...