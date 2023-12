Nuoto | Europei vasca corta Otopeni 2023 | 4×50 mista femminile e Quadarella nei 1500 in finale

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Terza giornata di gare all’Aquatics Complex diper glidiinche chiudono questo. E dopo le tante soddisfazioni arrivate nelle finali di ieri sera, continua il buon momento degli azzurri, che mettono a segno un en plein questa mattina nelle batterie. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI GLI ITALIANI IN GARA OGGI TUTTI I RISULTATI DI OGGI IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Già inladonne, con il quartetto composto da Cocconcelli, Bottazzo, Di Pietro e Nocentini che ha fatto registrare il miglior tempo in 1’45?98, mettendosi alle spalle Danimarca, Svezia e Gran Bretagna, contro le quali si lotterà nel pomeriggio per andare sul podio continentale. L’accesso all’atto conclusivo ...