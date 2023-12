Nuoto | Europei vasca corta | azzurre argento nella 4x50 mista | oro alla Svezia**

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Otopeni, 7 dic. - (Adnkronos) - L'Italia vince la medaglia d'staffettafemminile ai campionatiindi Otopeni, in Romania. Costanza Cocconcelli, Benedetta Pilato, Silvia Di Pietro e Jasmine Nocentini toccano in 1'43"97, nuovo primato italiano, alle spalle della Svezia, vincitrice in 1'43"26. BronzoGran Bretagna in 1'44"67.

Europei di nuoto vasca corta, Martinenghi argento nei 100 rana: vince Kamminga

L'azzurro tocca in 56"57 cedendo per soli 5 centesimi all'olandese Nicolò Martinenghi vince la medaglia d'argento nei 100 rana ai campionatiin vasca corta di Otopeni, in Romania. L'azzurro tocca in 56"57 cedendo per soli 5 centesimi all'olandese Arno Kamminga, vincitore in 56"52. Bronzo all'altro olandese Caspar Corbeau (56"66). ...

