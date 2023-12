Nuoto | chi è Eneli Jefimova | la ranista ancora 16enne che ha lanciato un messaggio a Benedetta Pilato

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Piccole raniste crescono ed era destino che, prima o poi,non fosse la più giovane su un podio internazionale. La diciottenne pugliese ha quasi dovuto consolare, 16 anni estone di Tartu, sul podio dopo la vittoria nei 100 rana all’Europeo in vasca corta di Otopeni perchè al momento dell’inno ha capito che stava per scoppiare in un pianto a dirotto, seguendo le orme della mamma che, sugli spalti, stava piangendo già da un po’. Allenata dall’estone Henry Hein,è cresciuta nel club di casa a Tartu per poi trasferirsi a Tallinn dove si allena e dove ha preparato i primi appuntamenti internazionali da juniores. La prima vittoria a Roma nel 2021 nei 100 rana degli europei juniores, risultato che precedette la prima medaglia a livello assoluto, ...