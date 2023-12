Nuoto | Alessia Polieri | “Oggi ero molto stanca | ma comunque è stata un’altra finale europea”

(Di giovedì 7 dicembre 2023)conclude al settimo posto ladei 200 farfalla agli Europei diin vasca corta. Tra le corsie ad Otopeni, l’azzurra è crollata nei secondi cento e alla fine chiude con il tempo di 2’08”91,lontana dalle posizioni che contano. A trionfare èla tedesca Angelina Kohler, che si è imposta con il crono di 2’03”30, precedendo la danese Helena Rosendahl Bach (2’03”86). Medaglia di bronzo per la bosniaca Lana Pudar (2’04”55). Queste le parole dialla fine della sua gara: “Ero. Ho provato a dare tutto quello che avevo. Ho cercato di gestire, ma quando sono partite le mie avversarie ero veramente cotta. Sonocontenta anche perchè è...

