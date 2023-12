Nuoto | Alessandro Miressi e Lorenzo Zazzeri fuori dal podio nei 50 sl a Otopeni Proud fa il record europeo in vasca corta

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Niente da fare pernella Finale dei 50 stile libero uomini degli Europei 2023 diin. La piscina da 25 metri di(Romania) non ha regalato medaglie ai due azzurri, impegnati nella prova super veloce del programma. Un atto conclusivo in cui il britannico Benjaminè stato impressionante, fin dalla partenza. Uno stacco a 0.58, facendo una differenza incredibile dalla prima bracciata e chiudendo con un fantastico 20.18,dei campionati e primato continentale, migliorando di 0.08 ildi Florent Manaudou, oggi argento in 20.74. Un tempo ancora più considerevole, se si tiene conto dei soli 0.02 dal WR di ...

